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موعد مباراة الاتحاد والريان والقنوات الناقلة مجانا واسم المعلق

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يستضيف الاتحاد السعودي نظيره الريال القطري، يوم الاثنين، في ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا  لكرة القدم.

وتبدأ مباراة الاتحاد ضد الريان في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت وقطر، والساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة والقدس.

وتبث مباراة الاتحاد ضد الريان عبر قناة "الكأس 3 HD - beIN SPORTS HD 3"، ويعلق على قناة الكأس سمير اليعثوبي، والتونسي عصام الشوالي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الجولة الخامسة في دور المجموعات في دوري ابطال اسيا، ستجمع الاتحاد مع الرياض في استاد الملك جاسم بن حمد بنادي السد في قطر، يوم السادس من مايو القادم.

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