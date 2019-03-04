كيف فاجأت أصالة داليا مبارك في يوم ميلادها؟

فاجأت الفنانة السورية أصالة، الفنانة السعودية الشابة داليا مبارك التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 28 منذ أيام قليلة بتغريدة وصفتها الأخيرة بالأجمل من بين آلاف الرسائل والتغريدات التي وصلتها عبر حساباتها المختلفة لتهنئتها بهذه المناسبة.

وكانت النجمة أصالة غرّدت عبر حسابها الرسمي "تويتر" قائلةً: "من غير مقدمات أنا كتير حابة داليا مبارك صوتها وروحها وقريب رح غني مع هالحلوة الطيبة".

ليأتي الرد سريعًا من داليا التي عبّرت عن سعادتها ودهشتها من تغريدة أصالة, لتغرّد بدورها قائلةً: "من غير مقدمات أنا من الصدمة مو عارفة أرتّب كلامي أستاذة أصالة, أنا أتشرف أوقف وأغني مع قامة فنية بمكانتك الكبيرة, هذه التويتة صنعت يومي", بحسب موقع مجلة سيّدتي.