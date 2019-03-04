بالصور.. 63 ورشة لتهيئة الطلاب لسوق العمل بملتقى لقاءات الرياض 2019

أقيمت العديد من الورش، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى لقاءات الرياض 2019، الذي يُنظّمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع القطاع الخاص، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتفاعل الطلاب والطالبات من زوّار الملتقى، مع البرامج والدورات والمحاضرات التي قدَّمها عدد من الخبراء والمختصين في سوق العمل حول الإرشاد المهني.

وتطرقت دورات الإرشاد المهني إلى أبرز المسارات التي يحتاجها الشاب والشابة قبل دخول سوق العمل، في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وتوعيتهم وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع مستوى ثقافة العمل والتهيئة لبيئة العمل.

ويستمر الملتقى على مدى ثلاثة أيام، ويهف للتعريف بخدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب، ودعم التوظيف، ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

كما يستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

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ومن المقرر أن تستضيف كل من محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى خلال العام الجاري (2019م)، إلى جانب مناطق أخرى بالمملكة.

وانطلقت أمس الأحد فعاليات اليوم الأول للملتقى، ويتضمن عدة مسارات للفئات المستهدفة، منها: مسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.

ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وارشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في ايجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.

بينما يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.

ويحتضن ملتقى لقاءات الرياض 2019م، 63 ورشة عمل متخصصة وموجهة للطلاب والطالبات ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، وأصحاب الأعمال والموظفين، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التجارب الملهة للكفاءات الوطنية البشرية في سوق العمل.