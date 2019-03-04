مؤسسة الحبوب تنتهي من ترسية 625 ألف طن من القمح المستورد

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الاثنين، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام (2019م)، بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية «باستثناء كندا».

وقال محافظ مؤسسة الحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وأشار المهندس الفارس، إلى أن وصول الدفعة الأولى المُتَعَاقَد عليها هذا العام سيكون خلال الفترة (أبريل- يونيو2019م)، وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 320 ألف طن، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأوضح محافظ مؤسسة الحبوب، أنه تم دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب للمناقصة، تقدمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، وجرى ترسيتها على 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.

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وكانت المؤسسة العامة للحبوب، اعلنت في وقت سابق، عن مناقصتها الأـولى لعام 2019م، لاستيراد 595 ألف طن قمح، وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المشار إليها مطلوب توريدها خلال (أبريل-يونيو 2019) بواقع 10 بواخر.

وأتمَّت المؤسسة العامة للحبوب، في 19 نوفمبر الماضي، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لعام 14392018م، بكمية (495) ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية «باستثناء كندا».

وأشارت مؤسسة الحبوب، إلى أن التعاقد على تلك الدفعة جاء في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وأنه تمَّت دعوة (22) شركة عالمية متخصصة بتجارة الحبوب تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، وقد تمّت الترسية على خمس شركات عالمية.

وبترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد، تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو (3.1) مليون طن لعام 2018م.