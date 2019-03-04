مصادر لـ«عاجل»: تعميم جديد من التعليم حول تسجيل الطلاب المستجدين

يتعلق بتفعيل عقود الإيجار السكنية..
كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، عن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا يتعلق بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441 هـ.
ويأتي التعميم بناءً على قرار مجلس الوزراء (رقم ٢٩٢) القاضي بتفعيل عقود الإيجار السكنية من خلال شبكة إيجار، وتفعيل عقد الإيجار الإلكتروني.
وتم الاتفاق في محضر الاجتماع الوزاري الخاص بالقرار المذكور (بين ممثلي وزارتي الإسكان والتعليم) على تطبيق ما ورد في مضمونه.
وعند استكمال متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل، التحقق من إثبات السكن في الحي الذي تخدمه المدرسة الحكومية.
ويتم هذا عبر «إرفاق ما يثبت الملكية حال كون السكن ملكًا للمواطن»، و«إرفاق العقد الإلكتروني في حال كون السكن إيجارًا من خلال شبكة إيجار».
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