«الحصيني» يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولًا على عدة مناطق.. ويحدّد موعدها

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أمطارًا غزيرة قد تؤدّي إلى سيول بعدة مناطق خلال الشهرين المقبلين.

وقال الحصيني (عبر حسابه بتويتر): إنَّ «تراكمي الأمطار للشهرين القادمين- والخطأ فيه وارد؛ لأنها توقعات- إن صدقت فابشروا بالسيول– إن شاء الله على منطقة الرياض خاصة العاصمة الرياض وغربها وجنوبها والباحة وعسير وجازان ونجران». مشيرًا إلى أنَّ هذا التوقع يوافق الأرشيف المناخي.

وكان الباحث في الطقس توقع في تغريدة سابقة، أجواء باردة صباح اليوم الاثنين على عدة مناطق، قائلًا: «لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم، المتوقع بإذن الله أجواء باردة صباحًا معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية (ملابس شتوية متوسطة)، المدينة النبوية والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية (ملابس شتوية خفيفة)، وباقي المناطق (ملابس ربيعية).

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأوضحت هيئة الأرصاد كذلك أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مستمر على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية شمال وشرق المملكة.

وأضافت أن منطقتي «جازان وشرورة» ستسجلان أعلى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة، وأدنى درجة حرارة من نصيب طريف، وتصل إلى 3 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.