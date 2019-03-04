السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 كرتون تمر في مديريتي المكلا والديس الشرقية بمحافظة حضرموت



حضرموت 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,000 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي المكلا والديس الشرقية بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 18,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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13:53ت م

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