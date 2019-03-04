السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر السعودي تقيم حفل تكريم لمنسوبيها المتقاعدين



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، حفل تكريم لمنسوبيها المتقاعدين، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

وبدئ الحفل بكلمة لمعالي رئيس الهيئة رحب فيها بمنسوبي الهيئة من المتقاعدين والمتقاعدات الذين أمضوا حياتهم وكرسوا جهدهم لخدمة هذه البلاد المباركة والمساهمة في نهضة ورفعة هذا الوطن، وقال: أجدد الترحاب بمنسوبي الهيئة الذين لا زالوا يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة المسيرة وتطوير منظومة العمل الإسعافي في شتى مناطق المملكة العربية

وأكد الدكتور القاسم أن الحفل يأتي تكريما لجهود منسوبي الهيئة المتقاعدين على ما قدموه من جهود جليلة وعمل مُخلص في أداء واجبهم الوظيفي تجاه وطنهم، وانطلاقا من إيمان الهيئة بضرورة العناية بمنسوبيها في جميع المراحل الوظيفية بدءًا من مرحلة التدريب مرورًا بالمراحل التوظيفية المختلفة وحتى مرحلة بعد التقاعد.

وأعرب معالي رئيس الهيئة عن شكره للمتقاعدين على ما بذلوه خلال سنوات عملهم ومساهمتهم في تقديم الخدمات الطبية الطارئة والتخفيف من معاناة الكثير من أبناء هذا الوطن، وما واجهوه من مواقف صعبة لتقديم المساعدة والعون لكل محتاج في كافة مدن ومحافظات المملكة.

وأشار معاليه إلى أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والحكومي انطلاقًا من رؤية 2030 تؤسس لوطن مزدهر يعمل بطاقاته القصوى مستثمرًا في الإنسان والكفاءات الوطنية، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير منظومة العمل والارتقاء بالآداء المؤسسي من خلال دعم وتطوير الكفاءات والبرامج والأنشطة.

// انتهى //

13:52ت م

0105



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، حفل تكريم لمنسوبيها المتقاعدين، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.وبدئ الحفل بكلمة لمعالي رئيس الهيئة رحب فيها بمنسوبي الهيئة من المتقاعدين والمتقاعدات الذين أمضوا حياتهم وكرسوا جهدهم لخدمة هذه البلاد المباركة والمساهمة في نهضة ورفعة هذا الوطن، وقال: أجدد الترحاب بمنسوبي الهيئة الذين لا زالوا يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة المسيرة وتطوير منظومة العمل الإسعافي في شتى مناطق المملكة العربية السعودية وأكد الدكتور القاسم أن الحفل يأتي تكريما لجهود منسوبي الهيئة المتقاعدين على ما قدموه من جهود جليلة وعمل مُخلص في أداء واجبهم الوظيفي تجاه وطنهم، وانطلاقا من إيمان الهيئة بضرورة العناية بمنسوبيها في جميع المراحل الوظيفية بدءًا من مرحلة التدريب مرورًا بالمراحل التوظيفية المختلفة وحتى مرحلة بعد التقاعد.وأعرب معالي رئيس الهيئة عن شكره للمتقاعدين على ما بذلوه خلال سنوات عملهم ومساهمتهم في تقديم الخدمات الطبية الطارئة والتخفيف من معاناة الكثير من أبناء هذا الوطن، وما واجهوه من مواقف صعبة لتقديم المساعدة والعون لكل محتاج في كافة مدن ومحافظات المملكة.وأشار معاليه إلى أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والحكومي انطلاقًا من رؤية 2030 تؤسس لوطن مزدهر يعمل بطاقاته القصوى مستثمرًا في الإنسان والكفاءات الوطنية، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير منظومة العمل والارتقاء بالآداء المؤسسي من خلال دعم وتطوير الكفاءات والبرامج والأنشطة.// انتهى //13:52ت م0105

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