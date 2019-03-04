السعودية اليوم / محافظ محايل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع بالمحافظة



محايل 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

دشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة اليوم, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غياتنا"، وذلك بمقر مبنى المركز الحضاري التابع لبلدية محايل .

وافتتح المحافظ المعرض المصاحب للفعاليات واستمع لشرح مفصل عن ما يضمه من معدات وتجهيزات ووسائل سلامة عالية الجودة ستسهل على رجال الدفاع المدني مهامهم ، عقب ذلك دشن مبنى مركز الدفاع المدني والذي يقع شمال المحافظة .

وأكد المحافظ بن لبده بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله، مؤكدًا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حيال تفعيل فعاليات شعار هذا العام والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والحرص على تكثيف برامج التوعية والإرشاد لنشر ثقافة السلامة العامة بين أطفالنا سواء بالتعليم أو بالأماكن العامة والمنتزهات.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي كلمة أكد من خلالها إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، كونها تذكر العالم بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال رفع المستوى الوقائي لديهم تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية، التي قد يتعرضون لها، وتوحيد اشتراطات السلامة، تجنباً لوقوع الحوادث - لا قدر الله -، مبينًا أن هناك العديد من المناشط المصاحبة، ومن أهمها زيارات للمدارس والمحاضرات، والمعارض واللوحات الإرشادية بجميع شوارع المحافظة للتوعية بوسائل السلامة وتجنب المخاطر، فيما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات واللوحات الفنية التي شارك بها طلاب وطالبات مدارس محايل .

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:47ت م

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