

لندن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

واصلت قوات النظام السوري، خرقها للهدنة التركية الروسية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس، قصفًا صاروخيًا مكثفًا وعنيفًا، نفذته قوات النظام، مستهدفة أماكن في مورك بريف حماة الشمالي، وباب الطاقة والتوينة في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأوضح المرصد السوري في بيان له، أن قوات النظام استهدفت مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور بالريف الغربي لمدينة إدلب، فيما تعرضت أماكن بمنطقتي مورك، وكفرزيتا، وأطراف قرية الجيسات، في الريف الشمالي لحماة، وذلك تزامنًا مع تجدد القصف البري على مدينة خان شيخون، في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب.

// انتهى //

13:43ت م

0101





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / المرصد السوري: قوات النظام تواصل خرقها للهدنة التركية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.