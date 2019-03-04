السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يفتتح برنامج "تقني المستقبل"



وادي الدواسر 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

افتتح مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أمس، برنامج "تقني المستقبل"، الذي أطلقه المعهد الصناعي الثانوي بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات التدريبية والتعليمية والمتدربين.

وقد أُقيم حفل خطابي بالمناسبة، ألقى خلاله مدير المعهد يزيد بن سعود السعود كلمة أكَّد فيها أن قطاع التدريب التقني والمهني يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتحقيق التطلعات ودفع عجلة التنمية بسواعد وطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الدور التقني، مشيراً إلى مجالات البرنامج التي تشمل الحاسب والتقنية الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية، حيث تقدم معلومات ومعرفة جديدة لطلاب المرحلة المتوسطة في التعليم العام الذين يُعدون هم الأساس والعمود الفقري الذي يقوم عليه هذا البرنامج.

بعد ذلك ألقى مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة عبر فيها عن سروره بشراكة إدارة التعليم للمعهد في هذا البرنامج، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التدريب التقني والمهني بين المجتمع وتشجيعه، وأن اتساع ثقافة التدريب التقني والمهني هو هدف وطني يؤدي إلى نهوض اقتصاد الوطن ومنافسة أصحاب العمل في أسواق العمل المستقبلية، ووجه بمشاركة طلاب المرحلة المتوسطة في هذا البرنامج، واختتم الحفل بتكريم المشاركين في البرنامج من شركاء النجاح.

وقد اطَّلع محافظ وادي الدواسر في ختام الحفل على برامج وخطة تفعيل برنامج "تقني المستقبل" في المعهد، حيث أبان أن هذا البرنامج سيسهم في استثمار أوقات فراغ الطلاب بممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي احتياجاتهم النفسية وتنمي شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية.

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13:34ت م

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