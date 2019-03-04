

جدة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف عمد شاغرة لأحياء النزلة اليمانية الغربية ، والنزلة اليمانية الشمالية ، والمحمدية الشرقية .

واشترطت أن يكون المتقدم سعودياً ، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة وخبرة تعادل المرتبة ، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً ، وأن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار, ومن العارفين بأحوال السكان فيه, على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمده أو من أي وظيفة عامة أخرى وأن يكون لائق طبياً ، وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق .

ودعت شرطة محافظة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التقدم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بمحافظة جدة بإدارة شرطة جدة، مصطحباً معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية في مدة أقصاها "30" يوماً اعنبارا من يوم الأحد الموافق 03 / 07 / 1440 هـ .

// انتهى //

13:33ت م

0094





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة محافظة جدة تعلن عن وظائف عُمد شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.