السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم برنامج " بناء القيم " لطلاب مدارس الحد الجنوبي



‎ الحرث 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

دشّن محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي, ومدير عام تعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، برنامج "بناء القيم" لطلاب مدارس الحد الجنوبي والمعرض المصاحب، وذلك بمقر مبنى مدرسة النعمان بن مالك بإسكان رمادة .

وتضمن البرنامج، حفلاً خطابياً اشتمل على العديد من الكلمات الفقرات المتنوعة، إضافة لتكريم الجهات المتميزة والداعمة والمشرفة على البرنامج.

مما يذكر أن البرنامج يستهدف مختلف مراحل التعليم العام للطلاب والطالبات، بغية رفع مستوى السلوك والقيم لطلاب التعليم، بهدف تحقيق النمو الاجتماعي للمتعلم من خلال تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تتمثل بالسلوك الإسلامي النبيل قولًا وعملاً، إضافة إلى تحقيق النمو الإيجابي للمجتمع المدرسي، وبناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتعريف الطلاب بقيم ديننا الحنيف وترجمتها لسلوك عملي يستفيد منه الفرد والمجتمع. // انتهى //

13:21ت م

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