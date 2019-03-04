السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يتوج الفائزين بجوائز اللقاء العلمي العاشر



مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

توج معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز اللقاء العلمي العاشر بالجامعة، والكليات المشاركة في المناظرات المقامة ضمن فعالياته، وذلك خلال الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.

وأوضح معاليه أن اللقاء العلمي العاشر ميدان تنافس فيه الطلاب والطالبات في معارف مختلفة وفنون متنوعة، من خلال أجواء علمية وثقافية صقلت مواهبهم وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم، ما أبرز إبداعاتهم في البحوث العلمية القيمة، واللوحات الفنية الرائعة، والمجسمات الجمالية البديعة، والابتكارات العلمية الرائدة، والأفكار والمشاريع الواعدة، مشيراً إلى أن المرحلة الجامعية مهمة في حياة الطلاب، ونقطة تحول نحو آفاق واسعة، حاثاً الطلاب على الاجتهاد واستغلال المرحلة فيما يفيدهم، ويثري خبراتهم ومعارفهم العلمية، من خلال المشاركة في المحافل الثقافية، والأنشطة والفعاليات المتنوعة.

من جانبه نوه عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو السقاف، أن الملتقى العلمي تميز في نسخته الأخيرة من خلال عدد المشاركين، حيث شارك في المرحلة الأول قرابة 3000 طالب وطالبة، لافتاً أن هذا العام شهد 44 مساراً تسابقياً بزيادة ثمانية مسارات عن العام الماضي، ووصل عدد منسقي ومنسقات الكليات هذا العام 64 منسقًا، فيما بلغ عدد المحكمين أكثر من 200 محكم ومحكمة في مراحل اللقاء، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في التنظيم 120 مشاركا ومشاركة، ولجان 97 مشاركا ومشاركة.

يذكر أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قد فازت بالمركز الأول على مستوى الكليات، فيما حصلت كلية التربية على المرتبة الثانية، وكلية العلوم الاجتماعية ثالثًا، وكلية العلوم التطبيقية رابعًا، وأخيرا كلية الدعوة وأصول الدين حصلت على المرتبة الخامسة.

وعلى مستوى مسابقة المناظرات، فازت كلية الدعوة وأصول الدين بالمركز الأول، فيما حققت كلية الهندسة والعمارة الإسلامية المركز الثاني، وفي محور البحث العلمي فازت كلية الشريعة بالمركزين الأول والثالث، وكلية الدعوة بالمركز الثاني في مسار العلوم الشرعية والدعوية، وفازت كلية اللغة العربية بالمركز الأول في بحوث اللغة العربية، بينما حصلت كلية الشريعة على المركزين الأول والثاني في بحوث العلوم التربوية، وفازت الطالبات ببحوث العلوم التربوية بالدراسات العليا بجميع مراكزها، إضافة إلى قسم العلوم التربوية للدراسات العليا.

وفي مسار العلوم المالية والإدارية لمرحلة البكالوريوس حصلت كلية العلوم الاقتصادية على المركز الأول، فيما حصلت كلية الشريعة على المركزين الأول والثاني، وتكرر ذات الترتيب في نفس المحور للدراسات العليا.

// انتهى //

13:16ت م

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