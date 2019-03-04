السعودية اليوم / وكيل امارة منطقة المدينة المنورة يدشّن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 م



المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 4 مارس 2019م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 م تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا "، وذلك في مقر مركز المدينة المنورة للمعارض.

واطلع وكيل إمارة المنطقة خلال جولته على أجنحة وأركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، التي تسهم في إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني للزوار ولطلاب المدارس والجامعات والمعاهد.

من جهته عبّر مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه على مايحظى به الدفاع المدني بالمدينة المنورة من دعم وإهتمام، كما شكر وكيل إمارة المنطقة على حضوره وتدشينه الفعاليات.

وأوضح الحربي أن الفعاليات تركز على سلامة الأطفال سواء بالمنزل أو المدرسة وتسهم في رفع درجة الوعي لدى المجتمع ونشر مفاهيم سلامة الأطفال من خلال أجنحة المعرض الذي يستمر طوال الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، ويقدم خلالها المحاضرات التوعوية ومسرح الطفل، والمسابقات والعديد من الأنشطة المتنوعة توافقا مع شعار (سلامة الأطفال غايتنا).

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13:12ت م

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