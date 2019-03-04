شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يرعى مهرجان الساحل الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية، في الثالث عشر من شهر رجب المقبل مهرجان الساحل الشرقي بنسخته السابعة، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية،وبمتابعة من اللجنة التنفيذية بالمجلس، وبشراكة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتنطلق فعالياته ضمن موسم الشرقية، ويستمر لمدة عشرة أيام، وذلك في متنزه الملك عبدالله البيئي بالواجهة البحرية بالدمام .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين مجلس التنمية السياحية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تمثل ركناً من أركان نجاح المهرجان، كما أن المهرجان يحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، منوهاً بالجهود الكبيرة للجان المنظمة لمهرجان الساحل الشرقي لتطوير فعالياته المختلفة المعززة لقوى الجذب السياحي في المنطقة، وتعميق هوية المهرجان من أجل أن يظهر في صورة لائقة بالمنطقة الشرقية .

وأشار المهندس البنيان إلى أن المهرجان يعكس هوية المنطقة وموروثها الثقافي والتراثي، ويسهم في توفير الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة الشرقية ويعبر عن تاريخها ويعتمد على مقوماتها السياحية حيث يعد المهرجان البحري الأول خليجياً، كما يهدف إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية البحرية في المنطقة، والعمل على استثمارها سياحياً وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح للمنطقة، ويسهم في جعل سواحلها من أهم المقاصد السياحية، إضافة إلى تأصيل المقومات السياحية للمنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، فضلاً عن تأصيل الهوية العمرانية والبعد الحضاري للمنطقة، والذي أتخذ هذا العام في بناء القرية التراثية للمهرجان الطراز المعماري لقيصرية الإحساء.