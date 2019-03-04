شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تُصدر الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً الدليل الإرشادي الخاص بتسعير المعاملات على موقعها الإلكتروني KGAZT.GOV.SA وذلك استمراراً لجهودها في دعم الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات وتسهيل امتثال المكلفين بالأنظمة الضريبية، حيث يحتوي الدليل الإرشادي على مجموعة من المعلومات والتوضيحات التي تتعلق بتسعير المعاملات وكيفية تطبيقها.

وأوضحت الهيئة أنه تم اعتماد تعليمات تسعير المعاملات ونشرها عبر الموقع الإلكتروني في العاشر من جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 15 فبراير 2019م، بهدف الاطلاع والاستفادة منها، مشيرةً إلى أن الدليل الإرشادي الخاص بتسعير المعاملات يُقدم إرشادات توجيهية ومعلومات مفصلة بشأن الالتزامات على الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات.

كما تدعو الهيئة الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات إلى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني وذلك للاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات والأسئلة الشائعة والاستفادة من الدليل الإرشادي المتاحة حالياً، حيث إن هذه الأدوات والمعلومات وضُعت خصيصاً لمساعدة الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات.