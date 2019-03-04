بارع" يموّل 50 مشروعًا للصناعات الحرفية

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ونوه الدكتور الخميس إلى الجهود التي يبذلها البرنامج لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات اليدوية، منها قيام البرنامج بالتعاون مع الشركاء بتوفير فرص جديدة للحرفيين، والعمل على تزويد الفنادق بمنتجات يدوية وتراثية مثل اللوحات الجدارية والقطع الفنية كجزء من التصاميم والديكورات الداخلية للفنادق العالمية المتواجدة على أرض المملكة.
وأشار إلى عقد عدة شراكات مع القطاع الخاص للتعاون والتسويق وللهدايا الحرفية واستبدال المستورد منها بمنتجات محلية أصلية تمثل التراث المحلي، والعمل مع القطاع الخاص ومع الجهات الحكومية في برنامج حاضنات تمكن الحرفيين من الاستثمار والاستقلالية من خلال ممارسة المهن المطلوبة في الأسواق، إلى جانب إطلاق برنامج يُمكن الحرفيين ومنتجاتهم المتميزة من دخول الأسواق العالمية وخصوصًا في قطاع الجواهر والأزياء والأثاث الفندقي، وتوفير الدعم الفني والاستشاري والتدريبي من خلال اتفاقيات البرنامج مع الشركاء الداعمين كـ برنامج دلني وبرامج منشآت، وكذلك تمكين الحرفيين المتميزين من المشاركة في اللقاءات المحلية والإقليمية والعالمية كـ ( عكاظ, الشيخ زايد بأبوظبي, أرتيجيانو إن فييرا بإيطاليا)، و من تلك الجهود فتح قنوات من التعاون الفني والتسويقي مع جهات متخصصة وذات خبرة كـ مؤسسة جبل التركواز البريطانية وفرونتيرز كونسلتانت.
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