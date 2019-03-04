الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يستقبل السفير الهندي بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

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