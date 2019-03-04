استعلام عن حجز طيران ناس واحدة من أهم الخدمات الى تقدمها شركة طيران” فلاي ناس flynas” لعملائها بشكل إلكتروني، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى موقع طيران ناس الإلكتروني، والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن حجز طيران ناس، ومعرفة أهم العروض التي تقدمها الشركة، ومعرفة أنواع درجات السفر المختلفة، وأيضا يمكن لعملائها الذين يقومون بالسفر بشكل دوري الاستفادة من خدمة النقاط” سمايلز” والتى تقدمها طيران ناس لهم.

ونجد ان شركة طيران ناس تبذل كل الجهود من أجل إرضاء جميع العملاء التابعين لها، وتقديم العديد من عروض التخفيضات على الرحلات، وهذا الى جانب العديد من الخدمات الأخرى مثل جدول رحلات طيران ناس، واسعار تذاكر طيران ناس للاطفال، كيف طيران ناس الدولي.

استعلام عن حجز طيران ناس

أما عن طريقة استعلام عن حجز طيران ناس والتى يقدمها الموقع الالكتروني طيران ناس:

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أولا قم بالدخول الى طيران ناس الموقع الالكتروني من هنا.

ثم اختيار حجز رحلة.

ثم تحديد محطة المغادرة ومحطة الوصول.

ثم تحديد تاريخ موعد السفر.

ثم نقوم بكتابة عدد المسافرين البالغين، وكتابة أطفال أن وجد.

ثم الضغط على كلمة بحث عن رحلة، للبحث عن رحلة فى الموعد والمكان الذي حددته مسبقاً، وسوف يظهر أمامك صفة بالرحلات.

رقم الحجز في طيران ناس

ويمكن الحجز في طيران ناس عن طريق الاتصال على الأرقام التالية:

خدمة عملاء طيران ناس من داخل السعودية: 920001234.

خدمة عملاء طيران ناس حول العالم: 966114349000.

ومن خلال هذه الأرقام يمكن عمل حجز جديد، أو تعديل حجز طيران ناس، أو استعلام عن حجز طيران ناس، أو الدفع عروض العطلات، أو يمكن استخدام الرصيد الخاص بك لدى شركة طيران ناس.

وتعمل هذه الأرقام لمدة 24 ساعة يومياً ، وسيعة أيام فى الأسبوع.