شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: تطوير الاستقدام الإلكتروني لـ«المنزلية».. والتعاقد مع المكاتب والشركات في أي مدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، مساء أمس (الأحد) بالرياض، الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»، التي تضم خدمات جديدة وأخرى تم تطويرها، بهدف حفظ حقوق صاحب العمل والعامل، والتعريف بحقوق وواجبات كلا الطرفين، وتطوير وسهولة تجربة المستخدم.

ويُمكّن التحديث الجديد لمساند، المستفيدين من استعراض خدمات الاستقدام المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام حول المملكة، كما يتيح إمكان التعاقد مع أي من المكاتب أو الشركات المصرح لها، بغض النظر عن المدينة الموجود فيها.

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وضم التحديث، محرك بحث تفاعلياً يُبرز المكاتب والشركات المميزة حسب أدائها، ويعطي الباحث عن التعاقد خيارات متعددة للبحث عن العرض المناسب، واستعراض العروض المتوفرة لخدمة استقدام محددة، وتصفية النتائج لغرض المقارنة، بهدف تطوير الخدمة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، وتمكين الفعالية والمنافسة الاقتصادية السليمة.

كما تم تطوير عقد الاستقدام الإلكتروني الموحد لجميع عمليات الاستقدام، ويشمل التطوير تقديم خيارات استقدام متعددة، من أجل تعزيز حقوق الأطراف المتعاقدة، ومعالجة بعض الثغرات في العقد السابق.

يشار إلى أن برنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند» المتوفر على الرابط: www.musaned.com.sa يعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويقدم منظومة جديدة ومتكاملة لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم برفع وعي أصحاب العمل والعمالة المنزلية بتوضيح حقوقهم وواجباتهم.