أبوثنين يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنغلاديشي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بمدينة الرياض أمس (الأحد)، وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنغلاديشي عمران أحمد. التقى نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بمدينة الرياض أمس (الأحد)، وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنغلاديشي عمران أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.



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