محافظة الحرث تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أطلق محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمقر استراحة البلدية.

واستمع المحافظ والحضور، إلى محاضرة توعية ألقاها مساعد مدير مدني الحرث الملازم يحيى بن علي جباري تضمنت جملة من الإرشادات الوقائية التي تعنى بالسلامة العامة وكيفية التعامل مع أية حوادث لا قدر الله.

كما قامت إدارة الدفاع المدني بتوزيع عدد من المنشورات التثقيفية والتوعوية بهذه المناسبة، إضافة إلى تكريم عدد من الجهات المشاركة في الفعاليات.