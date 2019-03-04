السعودية اليوم / وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة يزور مهرجان ألوان الربيع الثالث بعنيزة



عنيزة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان أمس، مهرجان ألوان الربيع الثالث بمحافظة عنيزة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية في منتزه الملك عبدالعزيز بالمحافظة.

وأطلع الدكتور البطشان على فعاليات المهرجان المختلفة مثل أركان العروض ونقاط تسويق الأسر والشباب المشاركين والعروض الترفيهية والنوافير المضيئة، إضافة إلى الأركان الحكومية والخيرية ومنها فرع الزراعة، معبراً عن سعادته لما شاهده من تميز للشباب القائمين على المهرجان وجهودهم.

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12:18ت م

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