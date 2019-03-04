سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الاجتماع الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مبرزة أن الاجتماع ناقش عددًا من التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، ومصادقته على عدة قرارات تتعلق بالشؤون الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

مغاربيًا.. واصلت صحف الاثنين، رصدها للأوضاع في الجزائر، مع استمرار المظاهرات الرافضة للولاية الخامسة للرئيس الجزائري.

وذكرت أن يوم أمس، كان آخر موعد لتقديم المرشحين للرئاسة ترشيحاتهم، لدى المجلس الدستوري.

وتابعت الصحف تطورات الأزمة اليمينة، مشيرة إلى اللقاءات التي عقدها رئيس لجنة التنسيق الأممية، بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مع وفد من الحكومة اليمنية، لبحث تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، وسط تنصل الحوثيين من التزاماتهم بشأن الانسحاب من الحديدة.

ولفتت إلى الزيارة التي قام بها أمس، رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى عدن، لمناقشة جهود استثباب الأمن والسلام في اليمن، مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.

إقليميًا.. تناولت صحف المملكة، العلاقات بين الهند وباكستان، مشيرة الى استمرار التوتر بينهما بسبب النزاع حول إقليم كشمير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.