السعودية اليوم / محافظ قلوة يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الباحة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

افتتح محافظ قلوة عبد الله بن حمدان العويدي أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

وشاهد العويدي آليات الدفاع المدني،ثم افتتح المعرض المصاحب للفعاليات وقام بقص الشريط إيذانًا بافتتاحه , حيث تجول والحضور في المعرض الفني الذي أعده مشرف ومعلموا التربية الفنية بمكتب التعليم بقلوة, مستمعًا من الرائد يزيد عباس الهيمطي لشرح موجز عن باقي محتويات المعرض من الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية, وأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال مثل فريق السلام التطوعي وفريق غواصي الباحة .

وفي نهاية الجوله وجه محافظ قلوة شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح هذه الفعالية كما وجه شكره لرجال الدفاع المدني على ما يقومون به من جهود .

بعد ذلك كرمت الجهات المشاركة من إدارات حكومية ومؤسسات أهليه وإعلامية, ثم قدم مدير إدارة الدفاع المدني بقلوة هدية تذكارية لراعي الحفل.

//انتهى//

12:12ت م

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