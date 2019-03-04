السعودية اليوم / التحاق أعداد كبيرة من الزوّار بالدورات التدريبية في ملتقى لقاءات الرياض 2019



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

التحقت أعداد كبيرة من زوّار ملتقى لقاءات الرياض 2019 بالدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل التي قدمها الملتقى في يومه الأول للفئات المستهدفة من زواره.

وحدد الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وارشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في ايجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.

في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة و تهيئة بيئة العمل لهم.

ويستعرض ملتقى لقاءات، خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص.

// انتهى //

12:08ت م

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