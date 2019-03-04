السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء "تراحم" ويستعرض أنشطة اللجنة



سكاكا 27 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 04 مارس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الجوف حمود بن مشعل السهيان يرافقه أعضاء اللجنة.

وتسلّم سموه تقريراً عن الجهود المبذولة من اللجنة على مستوى المنطقة والبرامج التي تم تنفيذها، والأنشطة التي تعتزم إقامتها خلال العام الحالي.

ونوه سمو أمير المنطقة بجهود اللجنة في هذا المجال، سواء للنزلاء وما يقدمونه لهم من برامج تأهيلية وتثقيفية، أو لأسرهم والمفرج عنهم ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وأعرب السهيان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه لدعمهما وتشجيعهما للجنة, داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

// انتهى //

12:08ت م

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