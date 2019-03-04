السعودية اليوم / وجهات متنوعة للباحثين عن عمل في ملتقى لقاءات الرياض 2019



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

استقبل معرض الوظائف في ملتقى لقاءات الرياض 2019 ، أعداداً كبيرة من الباحثين عن عمل، تنوعت وجهاتهم بين ورش العمل، والمحاضرات والندوات، وأجنحة المنشآت التي عرضت أمام الزوار شواغرها الوظيفية.

ويستعرض ملتقى لقاءات، خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الاعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

// انتهى //

11:57ت م

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