سياسي / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 27 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على تعهدات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عبر رسالة الى الجزائريين، بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في حال أعيد انتخابه لفترة خامسة في انتخابات 18 أبريل القادم، وبتغيير النظام بطريقة سلمية، وتأكيده على تنظيم ندوة وطنية جامعة تعد دستورًا جديدًا يتفق عليه المشاركون فيها.

وأخبرت صحف الاثنين عن انسحاب ثلاثة مرشحين وهم :رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وحزب طلائع الحريات علي بن فليس، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، مفضلين الانضمام إلى الحراك الشعبي الرافض لـ"العهدة الخامسة" للرئيس بوتفليقة.

وأشارت إلى اقتراب البعثة الاممية في ليبيا من الإعلان عن اتفاق بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، حول تأمين العاصمة طرابلس، وباقي مناطق غرب البلاد.

وتابعت صحف الجزائر تطورات الأزمة بين الهند وباكستان، مخبرة عن تبادل القصف المدفعي بين قوات البلدين، وسقوط خمسة قتلى في صفوف قوات الأمن الهندية، في مواجهات مع مسلحين بإقليم كشمير.

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11:50ت م

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