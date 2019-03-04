

هروب 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

افتتح محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة أمس ، المعرض التوعوي المصاحب لحملة " بكم .. محافظتي أجمل " ، وذلك بمقر مركز وساع التابع للمحافظة.

وقدّم رئيس مركز وساع أحمد العزي ، شرحًا عن المعرض الذي يأتي داعمًا لبرامج الحملة بهدف نشر التوعية بين الأهالي ، مشيراً إلى أن المركز أطلق العديد من المبادرات لرفع مستوى النظافة ومعالجة التشوهات البصرية من خلال المعارض التوعوية بالتعاون مع المدارس، وذلك لترسيخ مفهوم الحملة وأهدافها بين الأهالي ، إلى جانب تنظيم شراكة مستدامة مع الأحياء والقرى من خلال جائزة مركز وساع للحي المثالي وتخصيص مشرفين على تلك الأحياء والقرى التابعة للمركز لمراقبة الانضباط في مستوى النظافة .

وكانت حملة " بكم .. محافظتي أجمل " التي تنفذها محافظة هروب وبلدية المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بهروب قد انطلقت اليوم بمركز وساع لرفع النفايات وتحسين التشوهات البصرية وإزالة السيارات التالفة بأودية الصهاليل السياحية والقرى والأحياء التابعة لمركز وساع ، بمشاركة من الأهالي وأعضاء فريق نماء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب .

وتشهد الحملة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي مشاركة واسعة وفاعلة من أهالي هروب ، حيث تستمر الحملة على مدى أسبوعين لتشمل محافظة هروب ومراكزها والقرى التابعة لها .

// انتهى //

11:33ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حملة "بكم..محافظتي أجمل" .. تواصل جهودها بمركز وساع في محافظة هروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.