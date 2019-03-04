انت الان تتابع تفاصيل خبر اختفاء كندا من خريطة البعثات الدراسية السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 11:31 صباحاً - أخفت وزارة التعليم السعودية كندا من خريطة البعثات الدراسية للطلاب السعوديين الدارسين في الخارج.

وأفادت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث في السعودية، اليوم الاثنين، بأن عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج يبلغ 92 ألفاً و997 طالباً من الجنسين، قسم منهم يدرس على حسابه الخاص، ونحو 9 آلاف و350 مرافقون.

وتراوحت الدرجات التي يدرس لأجلها هؤلاء في الخارج بين شهادة البكالوريوس وعددهم 45 ألفاً و583 طالباً، والماجستير 17 ألفاً و220 طالباً، والدكتوراه 11 ألفاً و832 طالباً، واللغات 9 آلاف و510 طلاب، إضافة إلى تخصصات أخرى.

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ويتوزع الطلاب السعوديون الدارسون في الخارج على النحو التالي: أمريكا 51 ألفاً، وبريطانيا 14 ألفاً و614، وأستراليا 6 آلاف و694، وألمانيا (1929)، وأيرلندا (1162)، و(فرنسا 743)، وهولندا (404)، والصين (382)، والنمسا (339)، واليابان (319)، وفي بقية الدول 15 ألفاً و328، في حين اختفت كندا من خريطة دول الابتعاث.

ويسود التوتر العلاقات بين أوتاوا والرياض منذ نشوب خلاف دبلوماسي في أغسطس من العام الماضي، بسبب مطالبة كندا للمملكة بالإفراج فوراً عن ناشطين معتقلين، وانتقاد قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.

والتوتر جاء بعدما نشرت السفارة الكندية في الرياض تغريدة على "تويتر"، عبَّرت فيها عن قلق بلادها البالغ من الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي، وحثت السفارة على الإفراج فوراً عن جميع النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان.

وفي تصعيد لموقفها من قمع الحريات في المملكة، أكدت أوتاوا أنها تتشاور مع حلفائها لاتخاذ خطوات بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر 2018، حيث سبق تنفيذ الجريمة حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات السعودية على الناشطين والدعاة وغيرهم.