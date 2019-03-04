شكرا لقرائتكم خبر عن «من لا شيء» .. معرض للابتكار والإبداع بتعليم الخبر والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم، معرض "من لا شيء" الثالث للابتكار والإبداع الذي نظمه مكتب التعليم بمحافظة الخبر ممثلًا بوحدة الموهوبين، بحضور عدد من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين.

وأشاد مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان بالمعرض والأعمال الطلابية التي من شأنها تنمية مواهب وأفكار وقدرات الطلاب، لافتًا إلى تزامن إقامة المعرض مع أسبوع الموهبة الخليجي، مقدما في الوقت ذاته شكره لمكتب تعليم الخبر والمعلمين والمشرفين المنفذين للمعرض وللمدارس المشاركة.

من جهته أوضح مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبد الله القحطاني أن عدد المدارس المشاركة في المعرض بلغ 47 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية بـ 215 عملًا طلابيًا حولت من الخامات المستهلكة التي يمكن الاستفادة منها، لافتًا إلى الجهد الكبير الذي قدمه مشرف الموهوبين في المكتب عماد البعيجان، وفريق العمل معه في تنظيم المعرض وتهيئة وتدريب 1800 طالب للمشاركة وتقديم أعمالهم وابتكاراتهم.

من جانبه أشار مدير إدارة الموهوبين بتعليم الشرقية تركي التركي، إلى أن المعروضات تنوعت بين العلمي والفني ودمجت بين الابتكار والإبداع كما روعي في الأعمال أن تكون آمنة خلال الانتفاع بها.