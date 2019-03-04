شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في باريس تحذر من عاصفة على ايل دوفرانس والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الشرطة الفرنسية حذرت من عاصفة هوائية شديدة بدأت بالأمس على منطقة ايل دوفرانس مع توقع استمرارها حتى غداً الثلاثاء.
وأهابت السفارة بمتابعة ما تنشره السلطات المحلية في كل منطقة، والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:
(0033626238195- 0033673656324).
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