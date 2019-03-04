شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يتسلم جائزة التميز البرلماني والان نبدء بالتفاصيل
وقام بتسليم رئيس مجلس الشورى الجائزة رئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الماضية رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الحالية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، وذلك أثناء أعمال المؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد أعماله حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.
واعد رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة ، وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، مثمناً معاليه الجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.
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