الاستعلام عن السجل التجاري بالسجل أو الإسم عبر موقع وزارة التجارة

ننشر كيفية الإستعلام عن السجل التجاري عبر موقع وزارة التجارة والإستثمار فى المملكة العربية السعودية مقدمة من نجوم مصرية، حيث أتاحت وزارة التجارة والإستثمار خدمة التحقق والاستعلام عن السجل التجاري برقم السجل واسم المؤسسة أو الشركة بشكل إلكترونى دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب الوزارة من أجل إجراء هذه الاستعلامات، ومن خلال هذه الخدمة يمكن للمستعلم أن يعرف كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالسجل التجاري، وإليكم كيفية الاستعلام عن السجل التجاري.

الاستعلام عن السجل التجاري وزارة التجارة

ويمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن السجل التجاري من وزارة التجارة بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات المذكورة فى السطور التالية:

أولا قم بتسجيل الدخول الى رابط وزارة التجارة الخدمات الالكترونية من هنا.

ثم الدخول إلى السجل التجاري الإلكتروني.

ثم كتابة رقم السجل التجاري فى الخانة الأولى.

وبعد ذلك نقوم بكتابة تاريخ انتهاء السجل التجاري.

ثم نقوم بالضغط على كلمة تحقق.

سوف يظهر أمامك صفحة تحتوى على كل المعلومات الخاصة بحالة السجل وتاريخ الانتهاء.

استعلام عن سجل تجاري بالاسم

ونجد العديد ايضا يبحثون عن كيفية الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم، واليكم كافة الخطوات: