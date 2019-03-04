محافظ الليث يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح محافظ الليث محمد بن عبد العزيز القباع أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غياتنا"، وذلك بمقر المحافظة .

وتجول القباع في المعرض المصاحب للفعاليات, واستمع لشرح مفصل عما يضمه من معدات وتجهيزات ووسائل سلامة عالية الجودة ستسهل على رجال الدفاع المدني مهامهم .

بعد ذلك انطلقت المسيرة التي تحمل شعار اليوم العالمي للدفاع المدني .

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وأكد القباع في كلمة له بهذه المناسبة على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله، مؤكدًا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، حيال تفعيل فعاليات شعار هذا العام والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والحرص على تكثيف برامج التوعية والإرشاد لنشر ثقافة السلامة العامة بين أطفالنا سواء بالتعليم أو بالأماكن العامة والمنتزهات.

إثر ذلك ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عواد بن محمد الصبحي كلمة نوه خلالها بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة، لكونها تذكر العالم بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال رفع المستوى الوقائي لديهم تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية، التي قد يتعرضون لها، وتوحيد اشتراطات السلامة، تجنبًا لوقوع الحوادث - لا قدر الله - مبينًا أن هناك العديد من المناشط المصاحبة، ومن أهمها زيارات للمدارس والمحاضرات، والمعارض واللوحات الإرشادية بجميع شوارع المحافظة للتوعية بوسائل السلامة وتجنب المخاطر.

يذكر أن الفعاليات حضيت بمشاركة فريق "ساند" للبحث والإنقاذ كفريق تطوعي انطلق مؤخرًا بمحافظة الليث لمد يد العون كخدمة تطوعية إنسانية، ورفع المستوى الثقافي والعلمي والصحي للمواطن والمقيم، وتسخير طاقات الفريق بأقصى سرعة للإنقاذ التطوعي سواء الآلية أو البشرية أو التقنية لمساعدة المجتمع، كما يقدم عديدًا من الحلول والمقترحات التطويرية للمحافظة.

وتم في ختام الاحتفال تكريم الجهات الحكومية المشاركة بهذه المناسبة.