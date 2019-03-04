وزير البيئة والمياه والزراعة يزور قرية ذي عين التراثية بالباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة

زار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي, أمس قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة بالباحة.

واستمع الوزير والوفد المرافق لشرح من مدير القرية يحيى عارف بما تتضمنه قرية ذي عين من حديقة، وشلال، بالإضافة إلى الشهرة التاريخية للقرية، ومميزاتها العمرانية والمعمارية والطبيعية التي أهلتها لتكون أفضل قرية تراثية بالمملكة حسب تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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وأبدى المهندس الفضلي إعجابه بالتجانس البصري المنظم والجميل الذي يميز العمارة في قرية ذي عين التراثية.

من جانبه استعرض مدير القرية دور فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة في تحويل القرية من مرحلة الاندثار إلى مرحلة الازدهار من خلال اللحاق بمباني القرية التراثية من حيث ترميمها وتأهيلها .

وفي ختام الزيارة تسلّم معالي الوزير والوفد المرافق هدايا تذكارية من منتجات القرية.