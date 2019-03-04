5 مرشحين يواجهون بوتفليقة والطلبة يتظاهرون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تظاهر آلاف الطلبة في الجزائر أمس، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

ونظم الطلبة بعدد من جامعات الجزائر مسيرات رفعوا فيها شعارات تجمع على رفض استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، وهي المرة الثانية التي يتظاهر فيها الطلبة ضد بوتفليقة، بعد المظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم الثلاثاء الماضي.

وأودع اللواء المتقاعد علي غديري ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة لدى المجلس الدستوري، ليكون بذلك سادس شخصية تعلن عزمها خوض الاستحقاق الرئاسي.