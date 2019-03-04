18 قتيلا من قوات الأسد في حماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت المعارضة السورية مقتل 18 من القوات الحكومية وإصابة 12 آخرين أمس، في هجوم بشمال محافظة حماة.

وقال مصدر في جيش العزة التابع للجيش السوري الحر «نفذ مقاتلون تابعون لأنصار التوحيد هجوماً فجر اليوم، مستغلين الأحوال الجوية على نقاط للقوات الحكومية السورية في قرية المصاصنة وخربة المصاصنة في ريف حماة الشمالي، ما أدى إلى مقتل 18 عنصرا، بينهم ضابطان، وإصابة 12 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة».