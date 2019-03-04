اخبار السعوديه

18 قتيلا من قوات الأسد في حماة

0 نشر
د ب أ -_ دمشق 0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت المعارضة السورية مقتل 18 من القوات الحكومية وإصابة 12 آخرين أمس، في هجوم بشمال محافظة حماة.

وقال مصدر في جيش العزة التابع للجيش السوري الحر «نفذ مقاتلون تابعون لأنصار التوحيد هجوماً فجر اليوم، مستغلين الأحوال الجوية على نقاط للقوات الحكومية السورية في قرية المصاصنة وخربة المصاصنة في ريف حماة الشمالي، ما أدى إلى مقتل 18 عنصرا، بينهم ضابطان، وإصابة 12 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 قتيلا من قوات الأسد في حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا