الادعاء الإسرائيلي: نتنياهو تجاوز الخطوط الحمراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد مكتب الادعاء العام في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تجاوز كل الخطوط الحمراء»، وذلك بعد هجومه على ممثلي الادعاء بعد صدور قرار بتوجيه اتهامات بالفساد له.

واستنكر المكتب في بيان انتقادات نتنياهو الذي زعم أن التحقيقات المتعلقة به لم يتم إجراؤها «بأسلوب احترافي»، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن بيان المكتب أن «الهجمات الشخصية التي يطلقها رئيس الوزراء بغيضة وتتجاوز كل الخطوط الحمراء».

وتظاهر مئات الإسرائيليين الليلة الماضية في القدس وتل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة، بعد أن اتهم اثنين من ممثلي الادعاء بالدفع من أجل اتهامه، وقال إنهما فعلا ذلك «لأسباب سياسية».