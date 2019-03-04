الإطاحة بعصابة تخصصت في سرقة عملاء بنوك بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية على متهمين من الجنسية الأفغانية بالعقد الثالث من العمر، لتورطهم في سرقة نحو 700 ألف ريال من أربعة عملاء بنوك في جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الأمنية أسفرت عن القبض على متهمين من الجنسية الأفغانية بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ترصدهم لعملاء البنوك في محافظة جدة بعد خروجهم منها، وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي جرى سحبها من البنوك، حيث ثبت تورطهم في سرقة نحو 700 ألف ريال من أربعة عملاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.