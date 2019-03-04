ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة يستعرض 90 ورقة عمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ينظم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الأربعاء المقبل «الملتقى التاسع عشر لأبحاث الحج والعمر والزيارة» بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة.
وأوضح عميد المعهد الدكتور سامي برهمين أن الملتقى الذي يقام دوريا كل عام بالتناوب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يهدف إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، بناء على الخبرات العلمية المتراكمة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وبقية الجهات المعنية ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة.
وبين أن الملتقى الذي يشارك فيه باحثون وجهات حكومية وأهلية يستعرض على مدى يومين أحدث الدراسات العلمية المتخصصة في مجال الحج والعمرة والزيارة، ويختتم برفع التوصيات لتبنيها من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الوزارات والجهات الخدماتية بما يتوافق مع رؤية 2030 للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتفعيل دور القطاع الخاص في ذلك.
من جهته أكد وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور مازن الشمراني، أن الملتقى يشتمل على 6 جلسات تتضمن أوراق عمل يقدمها المشاركون تتناول مختلف المجالات العلمية الإدارية، والهندسية، والبيئية، والصحية، والتقنية المعلوماتية، والإعلامية وعددا من العروض والملصقات العلمية، مؤكدا أن أبرز معالم الدورة الجديدة هي تقديم 220 ملخصا علميا، حيث يعد العدد الأكبر في تلقي الملخصات بمختلف المجالات.
وبين الشمراني أنه تم قبول 50 ورقة علمية محكمة، و40 ورقة عمل ستعرض في جلسات الملتقى.
محاور جلسات الملتقى:
- استعراض المشاركات في مجال الدراسات الإنسانية والإعلامية
- استعراض الدراسات البيئية والصحية
- المبادرات والجهود في خدمة ضيوف الرحمن
- مناقشة أوراق العمل والأبحاث في العمران والهندسة
- مناقشة التقنيات وتطبيقاتها.
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