جامعة عفت تفتتح مؤتمر التعلم وتقنية الذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

افتتحت جامعة عفت بمقرها في جدة أمس، أعمال المؤتمر الـ16 السنوي للتعلم والتقنية بعنوان الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي «الذكاء قوة» ، ويستمر يومين بحضور متحدثين وخبراء من جامعات ومؤسسات مختلفة محلية ودولية. ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الجامعة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث إن توعية المجتمع بالمستجدات العلمية التقنية من شأنه أن يضيف لأفراده العلم، والإبداع والتطبيق والاختراع.

وقالت عميدة كلية الهندسة بالجامعة الدكتورة خلود رامبو إنه مع وجود بيانات كبيرة وغيرها من التقنيات الجديدة نعيش في وقت جديد من الذكاء، فالذكاء الاصطناعي يعيد هيكلة حياتنا، ومشكلا عالمنا المستقبلي، وفي السنوات المقبلة سنكون قادرين على التحدث بلغة واحدة والاستماع بلغة أخرى في الطرف الآخر، سيساعدنا الذكاء الاصطناعي، وبقدراته اللامتناهية على تحسين اتصالاتنا.

وشهد المؤتمر عرض العديد من الطالبات والأساتذة من جامعات سعودية أفكارهم في خطابات شيقة، وكانت من ضمن الأفكار التي تمت مناقشتها الذكاء الاصطناعي لمواجهة تهديدات الجيل القادم، وهل سيهزم الكمبيوتر الأداء البشري في الكشف عن الجلوكوما، وديناميكيات وجهة نظر النمذجة في النص القائم على الحدث، وبحوث الذكاء الاصطناعي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة وتحدي التعلم والتكنولوجيا لرؤية 2030.