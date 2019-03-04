الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تبحث تطوير البرامج والأعمال مع "مايكروسوفت"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة عقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات, وعمادة تقنية المعلومات, وكلية الحاسب الآلي, ومركز ريادة الأعمال أمس، اجتماعاً مع مسؤولين من شركة "مايكروسوفت" جرى خلاله بحث موضوعات متعلقة بتطوير مجالات العمل وتعزيز الجهود المشتركة. وناقش الاجتماع الشراكة الأكاديمية بين الجامعة والشركة في برامج الماجستير المقدمة من كلية الحاسب، ودعم رواد الأعمال وتشجيع الإبداع والابتكار، وموضوع التدريب واستقطاب الطلاب الخريجين للشركة، بالإضافة إلى تفعيل شراكة خدمة المجتمع من خلال تقديم البرامج تدريبية وشهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت.



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