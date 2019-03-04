السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض التقى معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بمدينة الرياض أمس, وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنجلاديشي عمران أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.



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كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل يلتقي وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنجلاديشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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