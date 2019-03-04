المواصفات تطالب قائدي المركبات بالالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قائدي المركبات بضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة، وبشكل خاص عدم استخدام الجوال أثناء القيادة والحرص على استخدام حزام الأمان، مشيرة إلى أن الإحصاءات تؤكد وقوع نحو 161242 حادثا سنويا في المملكة بسبب استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة.
ولفتت الهيئة بمناسبة حملة «ردك يضرك» بالتوعية بالسلامة المرورية إلى أن استخدام وسائل الأمان له دور مهم جدا في حماية قائد السيارة، ولكن يجب الالتزام ببعض التعليمات؛ كي يتم الحصول على أعلى نسبة من الحماية، موضحة أن الاعتماد على الوسائد الهوائية وحدها في الأمان ليس بالقرار الصحيح، فحماية الوسائد الهوائية يقتصر على الحوادث التي تحدث من الأمام أو الخلف، أما الحوادث الجانبية للسيارات فهي وظيفة حزام الأمان، مشيرة إلى أن الوسائد الهوائية توفر الحماية للصدر والرأس، وذلك من خلال الحيلولة دون ارتطامها بعجلة القيادة أو زجاج السيارة الأمامي.
عوامل تقلل الحوادث
- الوسائد الهوائيةتخفض من نسبة الوفيات بمقدار 12%
- حزام الأمان يقلل من الوفيات بنسبة 40 % الى 60 %
أنظمة سلامة اعتمدتها المواصفات من موديلات 2018
- الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي
- نظام منع انغلاق المكابح (ABS)
- نظام الثبات الالكتروني (BOS)
- نظام الثبات الالكتروني (ESC)
- نظام مراقبة ضغط الإطار (TPMS)
لوائح فنية سعودية أصدرتها الهيئة:
- الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات
- اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات
- اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات
- اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية
- اللائحة الفنية للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود.
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