اختيار 20 مشروعا علميا لتمثيل المملكة في إنتل آيسيف 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس الأول ورشة عمل لتأهيل وتدريب الطلاب والطالبات الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2019» لتمثيل ‏المملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019، والذي ينظم في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو المقبل.

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وشارك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في مقر معرض مشكاة التفاعلي لمدة ثلاثة أيام 16 طالبة و11 طالبا قدموا 27 مشروعا في مجالات الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية، والطب الحيوي والعلوم الصحية، والعلوم الطبية الانتقالية، والكيمياء، والهندسة البيئية، والهندسة الطبية الحيوية، وعلم الحيوان، وعلم المواد، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم النبات، ونظم البرمجيات.

وخلال الورشة جرى العمل على مراجعة المشروعات المشاركة وتطويرها من قبل أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في موهبة، لاختيار أفضل 20 مشروعا من حيث قوة المشروع وأصالته ومهارات الطالب، للمشاركة في إنتل آيسيف 2019.

ما تضمنته الورشة التأهيلية: