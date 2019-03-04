«الكفر مبنشر».. كلمة السر لسرقة 700 ألف ريال في جدة

وأوضحت الشرطة في بيانها أمس (الأحد)، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تلقت معلومات أكدت نشاط المتهمين، ليتم تشكيل فريق عمل بمتابعة مدير شرطة جدة، وقيادة مدير شعبة التحريات، إذ تم التثبت من المتهمين ونشاطهما وكيفية تنفيذ جرائمهما وطريقة اختيار ضحاياهما، التي اعتمدت على مراقبة عملاء البنوك ومعرفة المبالغ المالية التي يحملونها قبل أن يتحرك المتهمان للاحتيال لسرقة ضحاياهما.
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مقدم بواسطة: اليوم
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وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتهمين، في العقد الثالث من عمرهما، كانا يترصدان العملاء بعد سحب مبالغ مالية كبيرة من البنوك، لتتم ملاحقتهم وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم بصيغة «الكفر مبنشر»، أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك.
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