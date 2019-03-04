توقف عرض برنامج "داود الشريان" على قناة SBC

دبي - بواسطة محمد فارس توقفت قناة SBC السعودية عن عرض حلقة اليوم (الأحد) من برنامج "مع داود" الذي يقدمه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي داود الشريان.

ولم يُكشف عن أسباب إيقاف عرض حلقة البرنامج والتي كان مقرراً أن تناقش الليلة قضية إيقاف الخدمات.

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وكان البرنامج قد ناقش منذ انطلاقه قبل أسبوعين، في ست حلقات، قضايا عدة، أبرزها أولى حلقاته عن "هروب الفتيات" و"الأحياء الشعبية" و"مدارس قيادة السيارات النسائية".